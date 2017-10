L’écriture inclusive dans les PME n’est pas forcément du goût de l’Élysée

publié le 16/10/2017 à 15:06

Le dossier est moins sensible que celui de la procréation médicalement assistée (PMA), à propos duquel on considère à l’Élysée que Marlène Schiappa a "brûlé 18 feux rouges". Ça irrite tout de même. Avec sa collègue du ministère du Travail, Muriel Pénicaud, la secrétaire d'État en charge de l’Égalité entre les femmes et les hommes a publié, le 10 octobre dernier, un guide des bonnes pratiques à l’intention des PME et des TPE.



Les deux ministres préconisaient, sans le dire clairement, aux PME et TPE d’avoir recours à l’écriture dite "inclusive". Cette dernière consiste à accorder des mots à la fois au masculin et au féminin.





Si le procédé a fait couler beaucoup d’encre, la décision n’aurait surtout jamais dû procéder de la ministre aux yeux de l’Élysée. "Qu’on ouvre le débat, pourquoi pas, qu’on l’encourage, ça ne va pas ! Ce n’est pas du ressort d’un gouvernement", soupirait-on la semaine dernière.