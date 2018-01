Julien Dray veut que les GAFA donnent 50.000 euros à tous les Français de 18 ans

publié le 15/01/2018 à 03:47

Une proposition pour le moins inattendue. Le conseiller régional PS d'Île-de-France, Julien Dray, suggère de mettre en place une taxe sur les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon), qui permettrait à chaque Français de recevoir 50.000 euros à sa majorité. Une idée surprenante, que l'ancien député, qui envisagerait de se présenter à la présidence du PS, a présenté sur BFMTV.



"Je propose qu'on mette en place une taxe sur les GAFA, qui permettra de constituer une dotation universelle pour chacun d'entre nous, de 50.000 euros, à l'âge de 18 ans", a-t-il lancé. Du reste, il a ensuite expliqué que chacun serait libre d'utiliser cet argent comme il l'entend : "on en fait ce qu’on veut, on peut même préparer sa retraite".

"C’est un revenu car vous et moi, nous sommes des algorithmes et nous travaillons tous les jours", a poursuivi l'élu socialiste. Selon lui, de nombreuses entreprises du numérique utilisent les données personnelles de leurs utilisateurs pour réaliser des profits, sa proposition vise donc à redistribuer une partie de l'argent. D'après l'INSEE, en 2020 plus de 847.000 personnes atteindront leur majorité en France, soulève Le Figaro. Si l'idée de Julien Dray était appliquée, cela représenterait, sur une année, une taxe de 42 milliards d'euros pour les GAFA.