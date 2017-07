Jour de carence : les fonctionnaires dans le viseur du gouvernement ?

publié le 07/07/2017 à 22:01

Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics a annoncé le retour du jour de carence pour les fonctionnaires, cette période durant laquelle un salarié n'est pas indemnisé par la sécu alors qu'il est en congé maladie. Dans le privé, ce délai est de trois jours, mais dans la fonction publique, il est actuellement de zéro...



Pour le président de Synopia, Alexandre Malafaye, "sur le principe, c'est cohérent, sain et naturel, d'autant plus qu'il y a des disparités encore plus considérables notamment pour les personnes qui sont au RSI, qui ont souvent huit jours de carences".

Cette annonce du jour de carence n'a pas fait l'objet d'une discussion en amont, et sans aucune réunion de syndicats, mais pour Philippe Bailly conseiller en communication "ce qui tend à montrer que les mêmes causes aboutissent au même résultat, c'est que selon les statistiques, le temps d'absentéisme dans le privé est de 3,7 % alors que dans le public, il est de 3,9%".



Pour le journaliste américain, Scott Sayere, ces jours de carences sont vus "avec pas mal d'incompréhension que ce genre de sujet devienne sujet à polémique. C'est compréhensible uniquement par le poids de l'État et la fonction publique en France qui état devenu le plus fort au monde".



On refait le monde avec :



-Philippe Bailly : conseiller en communication

-Alexandre Malafaye : président fondateur de Synopia

-Scott Sayere : journaliste indépendant américain