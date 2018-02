publié le 20/02/2018 à 07:19

C'est un dossier sensible et très politique. D'après nos infirmations, la ministre de la Culture Françoise Nyssen refuse que l'oeuvre de Jeff Koons soit installée entre le Palais de Tokyo et le Musée d'art moderne, en plein cœur de la capitale, pour des raisons financières.



C'était le souhait d'Anne Hidalgo, mais c'est la ministre qui décide puisque le terrain appartient à l'État. La Mairie de Paris me confirme que Françoise Nyssen a demandé à Anne Hidalgo de trouver un autre point de chute. Et ce n'est pas facile.

Ce "Bouquet de Tulipes" pèse 33 tonnes et fait 10 mètres de haut. L'artiste américain l'a offert à la ville pour rendre hommage aux victimes des attentats de 2015 et 2016. En tout cas, cette décision de François Nyssen ne va rien arranger à la polémique qui a éclaté il y a quelques temps.

Petite guéguerre

Jeff Koons demande à ce que l'oeuvre soit installée au Trocadéro, sinon rien. Enfin le style de l'oeuvre ne plait pas à toutes les associations de victimes. Le "Bouquet de Tulipes" pourrait atterrir dans des arrondissements populaires.



Mais ni l'artiste, ni les mécènes qui financent l'oeuvre, ne veulent s'éloigner du cœur de la capitale. Bref le casse-tête est proportionnel à la taille de l'œuvre. Et le gouvernement ne semble pas très pressé d'aider Anne Hidalgo...



Cela ressemble à une guéguerre entre la mairie de Paris et le gouvernement. "Françoise Nyssen a lâché Anne Hidalgo", me confie un parlementaire. Un proche de la maire de Paris se désole. Car selon lui, "il faut désormais tout reprendre à zéro et chercher un nouveau point de chute".



Du côté de l'Élysée, on assure qu'il n'y a aucune intention de nuire. Un conseiller ministériel, lui, est beaucoup plus cash : "Qu'Anne Hidalgo se démerde !". Voila qui va bien faire avancer le dossier...