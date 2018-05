Jean-Luc Romero et son époux Christophe Michel le 14 novembre 2016

Jean-Luc Romero a demandé à ce que l'on respecte son deuil. Le conseiller régional d'Ile-de-France et adjoint à la mairie du XIIe arrondissement de Paris a perdu son mari Christophe Michel, décédé brutalement à l'âge de 31 ans.



"Mon mari si cher, Christophe Michel, est mort subitement. Il était toujours souriant, aimant, au service des autres. Une beauté intérieure aussi forte que sa beauté extérieure. Je suis inconsolable. Merci de respecter notre deuil et de penser fort à cet ange qui rejoint sa maman", a écrit l'élu sur Twitter, sans détailler les causes du décès.

L'élu, apparenté PS, figure de la lutte contre le sida militait avec son époux pour le droit à mourir dans la dignité. Si Jean-Luc Romero préside l'association, Christophe Michel en était le secrétaire général. Le couple s'était marié le 27 septembre 2013 à la mairie du XIIe arrondissement de la capitale.

À l'annonce de cette nouvelle dramatique, plusieurs personnalités et associations ont tenu à adresser leur message de soutien à celui qui restera le premier homme politique à avoir dévoilé sa séropositivité.

Cher @JeanLucRomero, mes pensées t’accompagnent. Souvenons-nous de Christophe Michel, de ses engagements et sa ténacité. Mais aussi du couple que vous formiez. — Emmanuelle Cosse (@emmacosse) 29 mai 2018

Oh non! Tellement triste et sous le choc. Jean-Luc, je ne trouve pas les mots... https://t.co/nWp1EZnF96 — Valerie Trierweiler (@valtrier) 29 mai 2018