Député des Pyrénées-Atlantiques depuis 2002, Jean Lassalle est candidat à la présidentielle sous l'étiquette de son mouvement, "Résistons !". Sur le devant de la scène médiatique depuis peu, et ce notamment grâce à sa présence lors du débat à 11 organisé début avril, l'homme politique à l'accent truculent est l'un des "petits" candidats. Fils de berger, lui-même ancien berger, il entend bien se distinguer de ses adversaires et appelle "à résister au système qui s'est mis en place".



"Nous avons pour la première fois un dictateur qui n'a ni visage, ni armée", estime-t-il. Dictature de la finance, du commerce, de la mondialisation, de la rentabilité... Jean Lassalle veut parvenir à une nouvelle organisation du pays. "D'abord, je vais recréer un État. Il y a belle lurette que nous avons laissé s'écrouler le nôtre, pensant que l'Europe, unie, allait finir par en mettre un en place", estime-t-il. Pour cela, il propose de rassembler les Français, et regrette que la campagne ait été "obstruée par des affaires de costumes, de mariage, de filles et de je ne sais qui", lance Jean Lassalle.

Pour un service civique à l'âge de 18 ans

À l'Élysée, le candidat rétablira le service militaire et le service civique. "Je ne vois pas comment on peut reconstruire humainement - ce qui est le plus important - ce qui va nous éloigner du constat d'hystérisation dans lequel j'ai trouvé la France, si ce n'est en rassemblant les jeunes gens - garçons et filles - à 18 ans. Je vais leur donner d'apprendre ce qu'est notre pays", prévoit Jean Lassalle.

Accusé d'avoir un programme un peu flou, il se positionne toutefois en faveur du revenu universel comme le candidat du PS Benoît Hamon, refuse le nucléaire, souhaite le retour des quotas laitiers, une santé 100% couverte par la sécurité sociale et la sortie de l'OTAN. "Il y a une très grande cohérence", estime-t-il face à son programme. En tout cas il l'assure : "je ne vais pas déconstruire l'Europe", dit celui qui se réjouit d'avoir vécu "60 ans de paix ininterrompue". Jean Lassalle propose de "réapprendre le débat" et de retrouver "le sens de la mesure".