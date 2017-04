publié le 10/04/2017 à 12:33

La campagne officielle est lancée. Et l'heure est déjà au bilan pour Jean Lassalle. Pour le leader du mouvement "Résistons !", la campagne "ne ressemble à rien depuis le début". Les débats autour des affaires concernant François Fillon ou Marine Le Pen auraient empêché les Français de prendre la hauteur de l'enjeu.



"Nous ne répondons à aucune question qui concerne le quotidien de nos compatriotes, et par conséquent les Français ne se la sont pas appropriée", reconnaissant tout de même sur France 2 lundi 10 avril que "maintenant ça commence à venir".

Selon les sondeurs, un tiers des électeurs se déclarerait indécis. Jean Lassalle est persuadé qu'il y en a plus encore. "Moi j'ai l'impression qu'il y a au moins la moitié de l'électorat qui ne sait pas". Invité à analyser la percée de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages, le maire anciennement MoDem n'est pas certain qu'elle se concrétise dans les urnes : "Il a ce style, il va au-delà, au devant, il est provocateur, et ça, ça plaît. D'un autre côté, il est quand même un ancien ministre. (...) Donc c'est pas non plus la nouveauté des nouveautés. (....) Je ne suis pas certain qu'au dernier moment on pense Mélenchon".