et AFP

publié le 13/11/2017 à 10:50

La confirmation s'est faite sur Twitter. Gérald Darmanin a indiqué que le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu entrerait en vigueur le 1er janvier 2019, avec quelques modifications destinées à "alléger" les règles de gestion pour les collecteurs.



La réforme et ses nouvelles modalités seront intégrées au projet de loi de finances rectificative (PLFR), qui sera présenté mercredi en Conseil des ministres et débattu fin novembre au parlement, a précisé Bercy dans un communiqué.

Dans une série de tweets, Gérald Darmanin a écrit que "les nouvelles modalités d'application du prélèvement à la source seront proposées au Parlement dans le projet de loi de finances rectificative". Le ministre assure aussi que ce système "sera un progrès pour les Français. Il rendra l'impôt plus lisible et lèvera les difficultés financières que le décalage d'un an de la perception de l'impôt peut créer".

Le #prélèvementàlasource de l’impôt sur le revenu entrera en vigueur le 1er janvier 2019, au moyen d’un dispositif simplifié et d’un accompagnement renforcé pour les particuliers et les collecteurs ! pic.twitter.com/faYVskbLJk — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) 13 novembre 2017

Fin septembre à l'antenne de RTL, le ministre des Comptes publics expliquait : "Nous avons repoussé au 1er janvier 2019 pour voir quelles difficultés (avaient) les entreprises et comment les simplifier. C'est bien pour le faire à condition que ça ne greffe pas trop la vie des entreprises, et notamment des TPE-PME. On y travaille en ce moment."