publié le 21/07/2017 à 08:27

L'exécutif a annoncé vouloir réaliser 10 milliards d'euros d'économies sur l'année 2018. Durant le quinquennat, les collectivités locales seront également mises à contribution et devront économiser 13 milliards d'euros. Des mesures budgétaires que Gérard Mestrallet approuve. Le président de l'association Paris Europlace, qui promeut la place financière de Paris, place beaucoup d'espoir en l'élection d'Emmanuel Macron et se montre optimiste vis-à-vis de l'importance que pourrait prendre la place financière parisienne en Europe.



"Il y a clairement une fenêtre, qui tient au Brexit d'abord, ensuite à la situation internationale, à l'élection présidentielle et aux réformes qui sont en cours, estime Gérard Mestrallet, par ailleurs président du conseil d'administration d'Engie (ex-GDF Suez). On peut faire de Paris la première place financière européenne."



Mais la conjecture n'est pas seulement favorable au niveau européen, pour l'homme d'affaires, qui voit l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée d'un bon œil. "Il y a un 'effet Macron' sur l'attractivité de la France. (...) Le regard de l'étranger a changé". La réforme du droit du travail promise par le président de la République est également positive pour l'homme d'affaires. Cela va "apporter des réponses aux problèmes qui affectaient la France. (...) On va faire un pas vers la souplesse, la compétitivité".