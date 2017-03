Emmanuel Macron : "Je n'ai jamais pensé que la Guyane était une île"

publié le 28/03/2017 à 17:21

"Chers amis de Guyane, c'est à vous que je veux adresser ce message". Après avoir été épinglé sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron a souhaité faire une mise au point sur son compte Twitter. Un message adressé directement aux Guyanais, aujourd'hui empêtrés dans une crise sociale importante. "Je veux réagir à cette polémique qui est née sur Internet ces dernières heures. Je n'ai pas attendu ces derniers jours pour parler de la Guyane. Et j'aimerais que nombre de mes détracteurs y soient allés aussi souvent que moi et l'aient autant aimée", a-t-il lancé dans les premières secondes.





Avant de poursuivre : "Je n'ai jamais pensé que la Guyane était une île... Même si c'est aujourd'hui l'île de Cayenne qui est largement bloquée. Même si, entre l'océan et la forêt amazonienne, il y a beaucoup d'une île dans votre réalité". "Je sais où vous êtes", a assuré l'ancien ministre de l'Économie évoquant un "territoire bien ancré dans cette terre sud-américaine".

Mais dans cette vidéo de 5 minutes, Emmanuel Macron est également revenu sur cette crise sociale qui persiste en Guyane. "J'entends votre colère (...) Je veux vous dire à quel point il est important que l'État réponde à vos attentes, à cette colère par des mesures d'urgence", a-t-il expliqué ciblant notamment la sécurité, la relance économique et la santé. Une manière pour le favori des sondages d'aborder une nouvelle fois le "pacte d'avenir". "Je ne fais pas de grandes promesses, on est tellement habitué que les candidats à l'élection présidentielle soient des Pères Noël. Il faut donc faire du pacte d'avenir une réalité".

Je n'ai pas attendu ces derniers jours pour parler de la Guyane. Vous saurez me trouver à vos côtés pour prendre des mesures d'avenir. pic.twitter.com/tHOAUPDwXd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 27 mars 2017