Gilles Boyer est l'invité de RTL Matin

publié le 09/05/2017 à 17:37

L'ancien directeur de la campagne d'Alain Juppé est candidat Les Républicains pour les élections législatives dans la 8e circonscription des Hauts-de-Seine. Cette candidature s'est fait "en plein accord" avec le député sortant Jean-Jacques Guillet, "frappé par l'interdiction du cumul des mandats en tant que maire de Chaville", raconte Le Journal du Dimanche. "J'ai toutes mes racines et tous mes repères" dans cette circonscription, indique l'ancien trésorier de François Fillon.





En février dernier, il a publié un livre, intitulé Rase campagne aux éditions JC Lattès, où il revient sur la défaite d'Alain Juppé. Il souhaitait y raconter "15 ans de vie avec Alain Juppé" et décrit "quelques semaines incroyables à la fin où tout a basculé et c'était totalement imprévu (...) Durant ces deux années de campagne, tout le monde lui prédisait la victoire" et avoue que "Nicolas Sarkozy était l'un de nos compétiteur les plus redoutables". À l'antenne de RTL, il ajoutait que l'"on ne peut pas changer de ligne stratégique à trois semaines des élections" Alain Juppé "était trop haut trop tôt", avait-il analysé.

