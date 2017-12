publié le 18/12/2017 à 06:55

Emmanuel Macron veut-il expulser davantage ? Le ministre de l’Intérieur Gerard Collomb répondra à cette question dès 7h45. Hier, le JDD faisait état d’un projet de réforme très ferme de l’immigration. Objectif : revoir le système de reconduite aux frontières. Davantage d'expulsions, 90 jours maximum en centre de rétention, procédure de demande d'asile raccourcie figurent parmi les pistes de l'exécutif.



Le dossier est sensible et prend du retard. La future loi devrait finalement arriver à l’Assemblée en avril seulement. Vendredi dernier encore, des arbitrages ont été repoussés. En cause : les relations tendues avec les associations qui dénoncent une circulaire demandant aux préfets de mettre en place des équipes pour recenser tous les migrants en situation d'urgence.

Dans le même temps, plusieurs maires de grandes villes, dont Martine Aubry (Lille, PS) et Alain Juppé (Bordeaux, LR) ont dénoncé un manque de moyens face à l’afflux de migrants et ont demandé à l’État d’en "faire plus", dans une tribune publiée dimanche dans Le Monde.



