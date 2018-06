publié le 21/06/2018 à 13:55

Gérard Collomb va passer devant la justice. Après les soupçons de détournement d'argent public pour le candidat Emmanuel Macron à Lyon, le ministre de l'Intérieur est visé dans une autre affaire. Il est assigné en justice par l'avocat d'Ahmed Hamdane, l'Irakien placé en détention pour crimes de guerre et qu'il avait qualifié de cadre de Daesh, révèle Franceinfo mercredi 20 juin.



"M. Gérard Collomb a affirmé, sans attendre la fin de l'instruction et sans qu'il y ait de jugement définitif, que mon client est un cadre de Daesh et qu'il a commis des crimes abominables, c'est pour cela que je tiens à dire que mon client a droit au respect de la présomption d'innocence", explique maître Mohamed Hamdi au site d'informations.

Le ministre d'Emmanuel Macron est donc assigné en justice pour "atteinte à la présomption d'innocence". Et l'audience est déjà fixée au 6 juillet prochain à 11 heures, précise Franceinfo.

Ahmed Hamdane été mis en examen le 9 mars Paris, notamment pour "assassinats en relation avec une entreprise terroriste" et pour "crimes de guerre", puis placé en détention provisoire dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en novembre 2017, a annoncé le parquet de Paris. Il est notamment soupçonné d'avoir participé en juin 2014 au massacre du camp militaire de Speicher, à Tikrit, au nord de Bagdad.