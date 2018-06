Emmanuel Macron et Gérard Collomb devant l'auditorium de Lyon, en septembre 2016

publié le 20/06/2018 à 18:58

Gérard Collomb est-il venu en aide de manière illégale à Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle victorieuse du candidat En Marche ? Le groupe Les Républicains au conseil municipal de Lyon en est persuadé. Mardi 19 juin, les élus de l'opposition ont saisi le procureur de la République après avoir déposé plainte contre X pour "détournement de fonds publics"



Philippe Cochet, maire de la commune limitrophe de Caluire, et Stéphane Guilland, leader LR à Lyon, veulent "faire toute la lumière" sur cette affaire. "Gérard Colomb avait dit à Emmanuel Macron : 'Je vais donner un coup de main'. Mais il l'a aidé avec des choses qui ne lui appartiennent pas", déplore ce dernier dans les colonnes de Lyon Mag.

"On a beaucoup d’éléments mis bout à bout et nous voulons des réponses", poursuit-il dans le magazine local, regrettant que le contrôle des comptes de campagne n’ait pas débouché sur une enquête plus approfondie.



Plusieurs événements lyonnais visés

Les deux élus pointent notamment du doigt une réception à l'Hôtel de Ville de Lyon en juin 2016, un meeting d'Emmanuel Macron au Palais des Sports en septembre 2016 ou encore, le même mois, la réservation de La Plateforme, une péniche lyonnaise louée pour une somme dérisoire.



Enfin, un dernier événement attire la curiosité des élus. C'était en mai 2017. Emmanuel Macron et Alain Juppé s'étaient alors rencontrés dans les bureaux parisiens de la communauté urbaine de Lyon. "Est-ce normal que ces locaux soient utilisés lors d’une campagne ?", questionne Stéphane Guilland, qui dénonce également que ce tête-à-tête n'apparaisse pas dans les comptes de campagne.

Le chef de cabinet dans le viseur

En outre, l'opposition lyonnaise vise également Jean-Marie Girier, alors chef de cabinet de Gérard Collomb à la Métropole de Lyon. Au fil des mois, ce dernier est devenu parti prenante de la campagne d'Emmanuel Macron.



Reuters, qui rapporte cette information, relaie ainsi les propos des élus républicains dans leur plainte. Ils dénoncent l'utilisation "d'emplois publics au bénéfice d'activités partisanes" : "Depuis le milieu de l’année 2016, il apparaîtrait que celui-ci n’y exerçait plus aucune fonction réelle, étant en charge de la campagne d’Emmanuel Macron à temps plein".