Gérald Darmanin sur RTL : "L'ISF, un impôt idiot qu'il est normal de supprimer"

et Elizabeth Martichoux

publié le 28/09/2017 à 08:10

Il est de bon ton de dire que le premier budget d'un gouvernement donne le LA du quinquennat. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, et Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, ont scellé le sort de l'Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au profit d'un impôt sur la fortune immobilière (IFI). En conséquence, 150.000 contribuables, soumis à l'ISF en 2017 encore, seront purement et simplement exemptés de l'IFI en 2018.



Depuis la présentation du budget, la polémique enfle. Emmanuel Macron est taxé de "Président des riches". Invité de RTL jeudi 28 septembre, Gérald Darmanin répond que "c'est tout à fait faux". "Si je prends l'exemple de cette fameuse suppression de l'ISF, dont tout le monde a toujours parlé, je demande quel pays européen a cet impôt. C'est un impôt idiot, il était normal de le supprimer."

Pour justifier cette suppression de l'ISF, le gouvernement invoque l'exil des plus riches de l'autre côté de nos frontières. "Moi qui était maire de Tourcoing, une commune frontalière, la population voit bien que tous les patrons textile, les grands chefs d'entreprises sont partis de l'autre côté de la Belgique pour pouvoir créer de la richesse ailleurs."