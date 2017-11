Gabriel Attal est l'invité de RTL

publié le 17/11/2017 à 07:03

Le 30 octobre, le gouvernement a annoncé un plan étudiants de près de 1 milliard d'euros devant modifier le système d'accès à l'université, afin de réduire le taux d'échec et mettre fin aux tirages au sort. L'objectif est notamment de mieux orienter les lycéens de terminale et leur permettre d'accéder aux formations qu'ils souhaitent. De fait, la très décriée plateforme d'inscription Admission post bac (APB) sera remplacée.



"Il y a une sélection aujourd'hui à l'université, c'est la sélection par le tirage au sort (…) C'est la forme la plus arbitraire et la plus injuste de sélection. Parce qu'elle ne tient pas compte du profil ou de la motivation et du background des étudiants", dénonçait sur LCP le 30 octobre, Gabriel Attal, député La République en Marche des Hauts-de-Seine. Pour ce parlementaire membre de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, il est urgent de revoir le mode d'entrée à l'université.

Gabriel Attal expliquera au micro de RTL les objectifs et l'avancée du plan étudiant. Mais ce soutien de Christophe Castaner s'exprimera également sur la convention de La République en Marche qui aura lieu samedi 18 novembre. Celle-ci doit permettre d'élire, à la tête du parti, l'actuel porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État aux Relations avec le Parlement, qui est l'unique candidat. Une situation délicate alors qu'en interne, certains adhérents critiquent le manque de démocratie au sein de REM.





