Marion Maréchal-Le Pen "reviendra très vite", selon Stéphane Ravier

publié le 10/05/2017 à 14:38

Marion Maréchal-Le Pen a annoncé quitter son mandat de cheffe de l'opposition frontiste au Conseil régional de la région PACA. Par ailleurs, elle ne se représentera pas aux prochaines élections législatives en juin. La nièce de Marine Le Pen invoque des raisons privées et familiales mais au delà des causes de cette décision, quelle va être sa conséquence ? Pour Stéphane Ravier, qui regrette son départ, il affirme qu'elle "reviendra très vite et que la vie politique continue".



Marion Maréchal-Le Pen incarnait une alternative du Front national, sur une ligne plus libérale, conservatrice, proche des milieux catholiques, plus proche du Front national d'origine. Une ligne qui ne fait donc plus partie des grands thèmes défendus par le parti et surtout par Florian Philippot. Mais pour Stéphane Ravier, ce qui est primordial, "c'est tout d'abord de faire évoluer les structures, la façon de faire fonctionner du mouvement, et éventuellement son nom".

Quant au départ de Marion Maréchal-Le Pen, "elle va nous manquer mais il y a d'autres cadres de talents qui porteront le message du Front national, qui passe par la défense de cet état stratège", conclut le sénateur.