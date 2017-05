publié le 11/05/2017 à 19:41

La relation qui unissait Thierry Solère à François Fillon appartient bel et bien au passé. Après s'être muré dans le silence, l'ancien organisateur de la primaire de la droite et porte-parole du candidat Fillon s'autorise un constat sans appel : "Il nous avait demandé 15 jours, il nous a pris 10 ans", déclare-t-il dans Mediapart mercredi 10 mai, comme le fait remarquer Le Lab d'Europe 1.



"Je vous demande de tenir 15 jours. J'ai besoin de vous", lançait François Fillon à ses pairs, début février, avant de constater une cascade de défections parmi ses soutiens. Thierry Solère s'était désolidarisé de sa campagne début mars, lorsque François Fillon avait annoncé le maintien de sa candidature malgré une convocation chez les juges dans le cadre de l'affaire dite du PenelopeGate.

Critiques en rafales

Thierry Solère le déplore ouvertement, François Fillon a selon lui fait couler la maison Les Républicains. Goût amer d'une défaite impensable quelques mois plus tôt, des figures du parti lui reprochent son entêtement. Nombreux cadres LR s'en sont ainsi pris au candidat une fois celui-ci évincé de la présidentielle.

"Quand on a gouverné la France et qu'on a été battu, il faut pas s'imaginer qu'on peut revenir comme si de rien était. Les Français ont été très clairs de ce point de vue vis-à-vis de François Fillon", a ainsi lancé Jean-François Copé au soir du premier tour, le 23 avril. Éric Woerth a pour sa part estimé que ce n'est "pas la droite qui a perdu, c'est Fillon", quand Alain Juppé a directement mis en cause "la personnalité (de leur) candidat".