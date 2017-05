François Fillon attaqué après ses regrets sur Sens Commun

publié le 22/05/2017 à 05:24

S’il ne s’est pas exprimé officiellement depuis le 1er tour de l’élection présidentielle, François Fillon était encore au centre de toutes les attentions durant le weekend du 20 mai. Malgré sa réserve et sa discrétion, le moindre faits et geste du candidat malheureux de la droite est scruté de très près par la presse. Samedi, Le Parisien assurait que François Fillon avait fait part de ses regrets quant à son rapprochement avec le mouvement Sens Commun - la formation politique issu de la Manif pour Tous - durant la campagne présidentielle.



"Par rapport à Sens commun, j'ai sûrement fait une connerie", aurait confié l’ancien candidat à l’un de ses proches selon Le Parisien. Bien qu’il ne se soit pas exprimé officiellement sur le sujet, ces propos rapportés ont valu une volée de bois vert à François Fillon de la part de personnalités issus de la droite conservatrice, voir de l’extrême. Pierre Gentillet, ancien président des jeunes de la Droite populaire et proche du député Thierry Mariani, a traité l’intéressé "d'ingrat" en soulignant : "Le même Sens commun qui lui a sauvé la mise en organisant le grand rassemblement au Trocadéro qui lui a évité d'avoir à se retirer".

Ses proches tentent d'éteindre l'incendie

Jean-Marie Le Méné, président de la Fondation Jérôme Lejeune, une institution opposée à l'homoparentalité et à l’IVG, est encore plus avec le candidat arrivé en troisième position au soir du premier tour, comme le relève Le Figaro : "Fillon sans Sens commun faisait un résultat encore plus faible. Sens commun a surestimé Fillon, incapable de porter le courant conservateur".

Des voix s’élèvent même du côté du Front national pour fustiger le revirement du candidat. "Inélégance de Monsieur Fillon, si attaché aux apparences vestimentaires et qui crache sur ceux qui ont permis le Trocadéro", s’indigne par exemple Pascal Gannat, le secrétaire départemental du FN dans la Sarthe. Le Figaro révèle également que plusieurs proches de François Fillon ont souhaité démentir les propos polémiques qui étaient prêtés à l’ancien premier ministre.