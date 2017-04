François Fillon aurait-il rendu les bons costumes ?

publié le 15/04/2017 à 05:00

Dans le cadre de l’enquête pour “trafic d’influence” ouverte par la police après la polémique des costumes de François Fillon, la justice a convoqué maître Robert Bourgi, le mécène et "personal shopper" de François Fillon, le 4 avril dernier. Pour l’occasion, le sulfureux avocat avait été prié de ramener les trois costumes qu’il avait offerts à François Fillon et que le candidat lui avait rendus depuis, comme il l’avait annoncé lors de son passage dans L’Émission politique de France 2.



Mais les enquêteurs soupçonnent désormais François Fillon d’avoir rendu les mauvais costumes. "Monsieur Fillon a fait rapporter chez Robert Bourgi un ensemble de chez Arnys (pantalon et blazer) offert en 2014, ainsi que deux costumes, sans marque aucune. Un troisième costume, offert par Arnys pour le prix des deux premiers, a été conservé par Monsieur Fillon", a expliqué maître Éric Moutet, conseil de Robert Bourgi, le jour de son audition.

Chacun se renvoie la patate chaude

À propos des deux costumes sans marques, l’avocat de Robert Bourgi a cependant ajouté : "je ne peux pas dire si ce sont ceux de chez Arnys offerts par Robert Bourgi ou d'autres costumes, puisqu'il n'y avait aucune marque dessus ou griffe de créateur, en dehors d'un 'made in Holland', le pays, pas le président." Comme le souligne Mediapart, la griffe du tailleur Arnys est normalement bien visible.

Du côté de l’entourage de François Fillon, on assure que le candidat de la droite a “évidemment” rendu les bons costumes. Les proches du député de Paris renvoient même la patate chaude à Robert Bourgi, dont le rôle ne serait "pas très clair".