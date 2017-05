Faut-il sortir de l’état d’urgence ?

publié le 19/05/2017 à 11:52

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb était l'invité de RTL ce matin. Il a estimé que sa nomination était une « preuve de confiance » de la part d'Emmanuel Macron.



« Il a pu voir qu'il me faisait confiance et, que sur les décisions qu'on prenait ensemble, on était plutôt à la fois dans une complicité de pensée, puis, en même temps, que les voies que je pouvais indiquer n'étaient pas les plus mauvaises. »



Sur la sortie de l'état d'urgence, Gérard Collomb a indiqué : « C'est une discussion que nous allons avoir dans le prochain conseil de défense. Je n'annoncerai rien, mais évidemment je crois qu'à un moment, il faudra sortir de cet état d'urgence, mais ce n'est peut-être pas le bon moment, juste après la formation du gouvernement. »



L'état d'urgence est en vigueur depuis les attentats du 13 novembre 2015, une situation qui a soulevé de nombreuses contestations venue de la société civile.



Le ministre en a profité également pour se prononcer sur la question des conditions de travail des policiers. « On a pu voir des policiers en colère, a-t-il déclaré. Il y avait une espèce de révolte spontanée due à des conditions de travail qui n'étaient pas extraordinaires. »



Hier, en visite à des gendarmes et policiers, le ministre de l'Intérieur avait déjà déclaré vouloir « réconcilier la police avec les Français » et « aller sur le terrain, vers la réalité vraie ».



