Éric Zemmour : "Léon Trotsky serait fier de ses élèves français"

publié le 06/04/2017 à 08:38

"C'est encore une exception française. Une exception que l’on croyait disparue, ensevelie dans les poubelles de l’Histoire. Une exception qui a fait le spectacle. Une exception qui a sauté comme un bouchon de champagne, et a bien arrosé François Fillon et Marine Le Pen", décrypte Éric Zemmour. "Plus grand monde ne connait Léon Trotsky", constate le journaliste, "mais la France est pourtant le dernier pays au monde où des groupuscules trotskistes parviennent à subsister et même à présenter deux candidats à la présidentielle". Il n'oublie pas Jean-Luc Mélenchon, qui "a fait ses classes dans sa jeunesse à l’école trotskiste".



"Poutou et sa gouaille d’ouvrier gréviste, Arthaud et sa hargne de tricoteuse au tribunal révolutionnaire, Mélenchon et son onctuosité souveraine de professeur à l’ancienne : de la belle ouvrage, du travail soigné", juge Éric Zemmour, qui ajoute : "Léon Trotsky serait fier de ses élèves français".