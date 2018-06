publié le 03/06/2018 à 15:13

Marine Le Pen s'est défendue d'être "conservatrice" ou "ultralibérale". Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 3 juin, la présidente du Rassemblement national s'est démarquée de sa nièce Marion Maréchal. Par ailleurs, elle assure qu'il n'existe pas deux courants politiques au sein du parti.



Alors qu'elle était interrogée sur le possible retour en politique de sa nièce, Marion Maréchal, qui avait indiqué "contribuer à une résurrection intellectuelle du conservatisme", Marine Le Pen a répondu : "Moi, je ne me considère pas comme conservatrice. Je ne suis pas ultralibérale, je vois les ravages de l'ultralibéralisme dans notre pays, je vois que celui qui, somme toute, avait la position la plus équilibrée et qui a permis à la France, la plus grande croissance, c'était le général de Gaulle".

Marion Maréchal ne laisse pas planer le doute : elle a arrêté la politique





Mais elle a contesté pour autant qu'il y ait "deux lignes" dans son mouvement politique. "Les adhérents du Front national ont voté, ils ont voté pour élire à la tête du Rassemblement national moi-même, parce que la ligne que je porte est une ligne qu'ils partagent. Chacun peut avoir des sensibilités, mais la ligne politique elle est celle que je porte", a-t-elle encore martelé.

Sa nièce est-elle pour autant son héritière politique ? "Marion Maréchal a arrêté la politique", a répondu Mme Le Pen. "Moi, de ce que j'entends d'elle, pour l'instant, elle ne laisse pas planer le doute : elle a arrêté la politique", a-t-elle répété. "Elle fait une école de formation, je m'en réjouis, nous en serons sûrement en partie les bénéficiaires, je me réjouis évidemment de cela et j'espère qu'elle aura un grand succès, en l'occurrence dans son école", a-t-elle encore affirmé.