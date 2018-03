et AFP

publié le 31/08/2016 à 17:56

Nicolas Sarkozy est candidat à la primaire de la droite. Qui forme sa garde rapprochée ? L'ancien président de la République a ainsi publié la liste de son équipe de campagne. Les anciens ministres Rachida Dati et David Douillet, Guillaume Peltier et l'ex-chiraquien Antoine Ruffenacht ont été nommés conseillers politiques du candidat.



Aux côtés du fidèle Brice Hortefeux, parmi les conseillers politiques on trouve aussi l'ancien copéiste Marc-Philippe Daubresse, Sophie Dion qui est passée par le MoDem avant de rejoindre l'UMP (devenue LR), ou Damien Meslot, proche de Xavier Bertrand. Tout pour la France annonce aussi la nomination d'une trentaine d'orateurs nationaux, comme Bruno Beschizza pour la sécurité, Pierre Charon pour la chasse, Maud Fontenoy pour l'environnement ou Patrick Karam pour l'outre-mer.