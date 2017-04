Emmanuel Macron rencontre un homme soupçonné d'espionnage pour la Chine

publié le 01/04/2017 à 23:21

C'est une rencontre qui fait suite à la mort de Shaoyo Liu, un ressortissant chinois de 56 ans tué par un policier de la BAC le dimanche 26 mars. Vendredi 31 mars, Emmanuel Macron a reçu à son QG de campagne la famille du défunt, ainsi que les représentants d'une vingtaine d'associations, selon l'équipe du fondateur d'"En marche !", comme le fait remarquer Le Parisien. Le quotidien régional rapporte par ailleurs qu'un homme nommé Jacques Sun était présent.



Alors que la police évoque la légitime défense, des membres de sa famille présents sur les lieux affirment que le policier n'était pas en danger. L'événement a occasionné plusieurs manifestations, notamment un rassemblement le 27 mars devant le commissariat du XIXe arrondissement, durant lequel 35 interpellations ont eu lieu.

Des soupçons démentis

Président du Conseil représentatif des associations asiatiques de France (CRAAF) depuis 2014, il est également mentionné dans une note de la DGSI qui tendrait à mettre en lumière la présence de réseaux mafieux infiltrés ainsi que d'agents de Pékin dans les manifestations. Cependant, ce ne sont pas des soupçons d’appartenance à la mafia dont Le Parisien fait état concernant Jacques Sun. Il serait un agent chinois, qui pourrait rendre "compte immédiatement du contenu des entretiens" aux autorités chinoises, selon le contre-espionnage.

Ces soupçons sont contestés par le CRAAF ainsi que par Jacques Sun lui-même, joint par Le Parisien : "Jamais !, répond-il lorsqu'on lui demande s'il serait engagé politiquement auprès de Pékin. C’est n’importe quoi. Dans la situation actuelle, toutes les rumeurs circulent mais je suis un chef d’entreprise qui préside une association loi 1901. Moi qui ai grandi en France j’en suis l’un des membres fondateurs. Totalement bénévole et apolitique."

Bernard Cazeneuve et Alain Juppé déjà rencontrés

Si l'entourage d'Emmanuel Macron, interrogé par Le Parisien, admet être "au courant des soupçons", il affirme qu'il "n’a pas à se prononcer sur les controverses qui entourent ce personnage. Dans son statut aujourd’hui, il représente une communauté, il porte une voix et représente quelque chose. C’est à ce titre qu’on l’a vu. On ne peut pas renoncer à écouter cette communauté sous prétexte que celui qui la représente est l’objet de soupçons. D’autant qu’il y avait aussi un conseiller du XIIIe arrondissement de Paris. Aucune des associations présente n'a vu un inconvénient à apparaître en présence de Jacques Sun." Par ailleurs, comme l'explique le quotidien, Jacques Sun a déjà rencontré Bernard Cazeneuve et Alain Juppé en sa qualité de président du CRAAF.