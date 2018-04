publié le 09/04/2018 à 07:06

Le secret a été bien gardé. Y compris dans le village de Berd'huis, où rien n'a fuité. Le choix de TF1 et du journal de 13 Heures sont calés depuis plusieurs semaines.



La commune de l'Orne plaisait à la fois à l'Élysée et à TF1. D'autant que c'est une ville dans laquelle Marine Le Pen est arrivée en tête à la présidentielle de 2017. L'endroit est donc idéal pour gommer une image de "président des villes et des riches".

C'est le journaliste Jean-Pierre Pernaut lui-même qui a choisi l'endroit. Une école, c'est un lieu de la République. L'Élysée a donc dit "oui" tout de suite. C'est un symbole fort. C'est à la fois le départ dans la vie, l'égalité, la préoccupation numéro un des parents. Et puis c'est le lieu le plus emblématique de la République.

La date a-t-elle été avancée notamment à cause des grèves à la SNCF ? Faux. Pas d’accélération du calendrier a cause de la grogne sociale.

L'interview était prévue avant l'anniversaire des un an de l'accession du Président à l'Élysée. Notamment parce que le chef de l'État ne souhaite pas vraiment fêter un anniversaire très artificiel, surtout dans un contexte de grèves.



Deux interviews télé en une semaine

Emmanuel Macron ne va pas se contenter de cette interview sur TF1. D'après nos informations, il va s'exprimer ailleurs. La décision a été prise lors de son fameux week-end au Touquet, la semaine dernière.



L'Élysée me confirme que le chef de l'État est parti avec sous le bras des dossiers et des propositions de différents médias, et qu'il a choisi à ce moment-là. Emmanuel macron veut enfoncer le clou et faire une autre interview. Elle aura lieu dimanche 15 avril sur une autre chaîne. Comme cela, il est sûr de s'adresser à tous ceux qui travaillent et qui ne sont pas devant leur poste de télé à 13 heures un jeudi.