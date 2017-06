Édouard Philippe s'est trouvé deux "plumes"

publié le 09/06/2017 à 08:37

Le cabinet du Premier ministre est enfin au complet. Il lui manquait sa plume - ou plutôt ses plumes donc. Son directeur de la communication, Charles Hufnagel, s'est chargé de les recruter. Il s'agit d'un homme et d'une femme bardés de diplômes bien sûr, mais surtout - et c'était un critère - expérimentés, prêts à "pisser de la copie" comme on dit un peu familièrement. L'un s'appelle Édouard Solier, il a travaillé auprès de Jean-Louis Borloo ; l'autre, auprès de Bernard Cazeneuve. Ils prendront leurs fonctions incessamment.



Cela tombe bien, car il y a du boulot. À commencer par le discours fondateur du premier ministre : le discours de politique générale. Le cabinet d'Édouard Philippe a déjà demandé à chaque ministère de faire remonter sa feuille de route pour le quinquennat. Restera à patiner l'ensemble et à y apporter la patte d'Édouard Philippe pour "éviter l’effet catalogue".

L'entourage du chef de gouvernement assure que celui-ci ne prend pas ombrage du président "jupitérien" que se veut être Emmanuel Macron. "Son image (à lui) est à construire", expliquent ses proches. Surtout, il a l'intention "d'assumer la posture de l'homme qui est dans l'exécution", de "l'homme qui fait tourner la marmite", explique-t-on. Quitte à ce que ses sondages se dégradent éventuellement. Cela fait partie du job, expliquent en substance les conseillers du Premier ministre. "Le marigot ça salit, quoi qu'il arrive". Et d'ajouter, pour rester dans la mythologie grecque : "Si Macron est jupitérien, Édouard sera herculéen".