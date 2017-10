publié le 18/10/2017 à 08:32

L'écriture inclusive va-t-elle devenir la norme ? Pour lutter contre les stéréotypes liés aux sexes et les inégalités entre les femmes et les hommes, certaines associations militent pour une nouvelle forme d'écriture qui permettrait ainsi de ne plus favoriser l'emploi du masculin.



Une nouvelle vision qui pose question et fait débat dans les rangs politiques. Invité de RTL ce mercredi 18 octobre, François Bayrou s'est montré très frileux quant à cette évolution. "Je suis pour une écriture qui soit aussi simple que possible pour que les enfants, les élèves, les jeunes et les plus âgées sachent comment écrire", explique-t-il.

Surtout que selon le président du MoDem, "il n'est pas vrai que le masculin l'emporte sur le féminin". "C'est simplement que la forme qu'on appelle masculine est aussi ce qu'on appelle, dans d'autres langues, une forme neutre", poursuit-il.



La veille, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, s'était positionné contre l'écriture inclusive. "Je me considère comme féministe. Mais je ne pense pas que ce soit le juste combat", a-t-il déclaré sur BFM TV.