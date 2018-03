François Hollande et Nicolas Sarkozy lors de PSG-Bayern au Parc des Princes, le 27 septembre 2017

publié le 28/09/2017 à 05:02

Le football fait parfois des miracles, sur le terrain d'abord, mais aussi dans les tribunes. Mercredi 27 septembre, le Paris Saint-Germain recevait le Bayern Munich en 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Les Parisiens se sont facilement imposés grâce aux buts de Alves, Cavani et Mbappé, offrant un match de qualité à leurs supporters au Parc des Princes.



Mais c'est dans les tribunes du stade qu'un autre événement a eu lieu. À l'occasion de cette rencontre, Nicolas Sarkozy et François Hollande se sont retrouvés ensemble pour un instant très commenté. Les deux anciens chefs de l'État se sont salués et ont échangé quelques minutes, très décontractés. Une photo amuse particulièrement les réseaux sociaux.

On y voit Nicolas Sarkozy, en pleine discussion avec son successeur à l'Élysée, fait une drôle de mou, visiblement partagé entre amusement et doute.

Vous m'avez fais faire une connerie pic.twitter.com/sNDptux3yu — Leo Poussard (@Leo_Poussard) 27 septembre 2017