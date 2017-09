publié le 01/09/2017 à 08:28

Faut-il avoir peur de la Corée du Nord qui envoie des missiles survoler le Japon ? "Oui", affirme sans hésiter Jean-Yves Le Drian. Le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe est inquiet : "La situation est très grave et on en parle, je trouve, assez peu", regrette-t-il sur RTL. Le 29 août dernier, un tir de missile nord-coréen et son passage dans le ciel japonais ont fait monter la tension d'un cran en Asie de l'est. Le premier ministre japonais, Shinzo Abe avait aussitôt qualifié l'initiative de Pyongyang de "menace sérieuse et grave" pour son pays.



Jean-Yves Le Drian rappelle que "le XXème siècle a apporté à la sécurité mondiale deux éléments importants : l'interdiction de l'usage de l'arme chimique et biologique pour tout le monde et la non-prolifération du nucléaire". Les tirs de missiles réalisés aujourd'hui par la Corée du Nord représentent aujourd'hui "un danger pour l'ensemble de la sécurité du monde", s'alarme le ministre des Affaires étrangères.

"Aujourd'hui on voit une Corée du Nord qui se fixe pour objectif d'avoir demain, sans doute après-demain, l'arme nucléaire mais aussi les missiles permettant de transporter cette arme nucléaire. Ils ne l'ont pas encore mais ils font des essais en permanence pour dire 'attention, ça va venir', et cela, c'est insupportable", s'insurge le ministre. Lucide, il estime que cela deviendra "une réalité dans quelques mois". Jean-Yves Le Drian poursuit avec inquiétude : "Lorsque la Corée du Nord aura les moyens de toucher par l'arme nucléaire les États-Unis, voire même l'Europe, ou le Japon et la Chine, alors la situation sera explosive".



Une seule solution s'impose alors pour stopper cette escalade : Pyongyang doit retrouver le chemin de la négociation. Et cela ne pourra se faire qu'avec "l'appui des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, dont la Chine et la Russie", conclut le ministre des Affaires étrangères.