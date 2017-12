et AFP

publié le 01/12/2017 à 05:53

Christophe Castaner était attendu, jeudi 30 novembre, dans l'Émission politique de Jean-Luc Mélenchon, sur France 2. Le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, et nouveau chef de La République en Marche a dû débattre avec le leader de La France insoumise, sur divers sujets. Les téléspectateurs ont pu assister à une passe d'armes rythmée entre les deux politiques.



Un échange d'idées vif sur les différentes actions du gouvernement, et des arguments qui ont fusé de part et d'autre des pupitres des deux invités de l'Émission politique. Parmi les sujets de débat, l'Europe. "Vous ne ferez jamais bouger les lignes, vous serez seuls contre tous", a reproché Christophe Castaner à Jean-Luc Mélenchon, dont il a fustigé les propositions de refonte totale de l'Union Européenne, quitte à sortir des traités européens.



