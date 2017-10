publié le 25/10/2017 à 09:27

Le taux de chômage a enregistré une baisse de 1,8% au mois de septembre 2017. Un record depuis... 2001. Invité de RTL mercredi 25 octobre, Christophe Castaner n'a pas souhaité attribuer ce bon résultat à un seul homme. Que ce soit grâce aux politiques de François Hollande ou Emmanuel Macron, "ce qui compte, c'est que le chômage recule".



Dans ce contexte ont lieu les discussions autour de l'avenir de l'assurance-chômage. Elle prévoit l'ouverture des allocations chômage aux démissionnaires et aux indépendants et pose la question du niveau d'indemnisation des chômeurs. Toutefois, baisser les indemnités des chômeurs "n'est pas l'objectif", assure Christophe Castaner, suggérant toutefois qu'il "faut tout mettre sur la table". "L'objectif de la discussion pilotée par Muriel Pénicaud sur le droit au chômage "est de faire en sorte que l'on puisse créer des droits nouveaux mais aussi des devoirs nouveaux."

Pour le secrétaire d'État, nous sommes "dans un système paradoxal". "Moins vous avez d'emplois, plus vous avez besoin de chômage. Or, comme les cotisations qui alimentent la caisse du chômage sont financées par l'emploi, vous avez un effet ciseau totalement inversé, c'est-à-dire que vous avez moins de recettes et plus de dépenses."

Un taux de chômage à 7% en 2022 ?

Muriel Pénicaud a estimé que l'objectif d'Emmanuel Macron de ramener le taux de chômage à 7% à la fin de son quinquennat en 2022 est réaliste. Christophe Castaner se montre, lui aussi, optimiste : "Le nombre de créations d'emplois sur l'année écoulée est à un très haut niveau. L'élection d'Emmanuel Macron a contribué à cet indice de confiance. La réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune, ce n'est rien d'autre que la volonté d'investir dans l'économie et donc dans les emplois".