Au Sénégal, Emmanuel et Brigitte Macron vont (à nouveau) rencontrer Rihanna

publié le 02/02/2018 à 08:27

Le couple Macron adore les stars mondiales engagées dans les grandes causes. Après le chanteur Bono l'année dernière, et l'actrice Angelina Jolie il y a quelques jours, le Président et sa femme en visite officielle au Sénégal s'apprêtent à rencontrer la chanteuse Rihanna, pour la deuxième fois.



L'interprète R'n'B des titres Diamonds et We Found Love, s'est déjà rendue à l'Élysée en juillet dernier pour plaider sa cause : le développement des programmes d'éducation en Afrique, particulièrement pour les jeunes filles. Une rencontre pendant laquelle le couple présidentiel l'a séduite. "Je viens d'avoir un entretien incroyable avec le Président. Je suis impressionnée par ses qualités de leader."

Lors de cette rencontre, Emmanuel Macron s'était engagé à augmenter le montant de l'aide au développement française d'ici 2022. Une promesse ambitieuse : ces dernières années, la France n'a cessé de réduire ses financements pour l'Afrique.