publié le 19/12/2017 à 08:32

"Appelons cela par son nom : c'est un atelier racial". Jean-Christophe Lagarde, président de l' Union des Démocrates et Indépendants (UDI), a sévèrement jugé les ateliers non mixtes, organisés par le syndicat SUD 93 en Seine-Saint-Denis. "Des gens sont exclus à cause de leur race (...) et comme l'a dit Jean-Michel Blanquer (ministre de l'Éducation) cela ne peut être accepté, et cela doit être poursuivi en justice car c'est dur racisme pur".



Ces réunions organisées dans le cadre éducatif sont considérées par les organisateurs comme un outil militant qui permet de parler plus librement entre personnes qui se sentent discriminés. Selon Jean-Christophe Lagarde cette justification "est absurde" car "ils peuvent le faire dans un autre cadre".

"L'Éducation nationale est là pour faire de nos enfants des citoyens de la République française. Et cela ne se fait pas dans la différenciation mais dans l'acceptation" clame le président de l'UDI. L'initiative de SUD 93 "doit être poursuivie en justice et de mon point de vue sanctionnée" ajoute Jean-Christophe Lagarde.