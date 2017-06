Arnaud Montebourg va se reconvertir dans la production de miel

publié le 07/06/2017 à 06:00

Après Habitat et la start-up New Wind, Arnaud Montebourg va donc poursuivre son compagnonnage dans la vie civile. Après une nouvelle défaite aux primaires socialistes et un timide soutien à Benoit Hamon durant la campagne présidentielle, l’ancien ministre du Redressement productif ne songe pas à revenir dans l’arène politique pour le moment. Sans mandat ni projet de candidature, Arnaud Montebourg serait en train de préparer le lancement d’une société de production et d'exploitation de miel, selon les informations du Figaro.



"Il bosse sur ce projet depuis six mois, il y est très attaché, s'il le fait, c'est par passion. En même temps, il continue à investir dans plusieurs projets de start-up, notamment dans l'agroalimentaire, avec son fonds d'investissement", glisse un des proches, cité par Le Figaro. L’ancien avocat devrait ainsi implanter sa future entreprise dans ses terres, en Saône-et-Loire.

On souhaite à l’ancien ministre que sa future récolte connaisse un meilleur sort que sa cuvée du redressement, ou encore que ses précédentes expériences professionnelles. Son passage de 18 mois au comité stratégique d’Habitat s’est achevé sur une baisse de 11% du chiffre d’affaires de l’entreprise en septembre dernier. New Wind, la société bretonne spécialisée dans l'éolien dont il avait pris la présidence du conseil de surveillance, a été quant à elle placée liquidation, rappelle Le Parisien.