Arnaud Montebourg tenté par Jean-Luc Mélenchon ?

publié le 13/04/2017 à 07:52

Des nouvelles d’Arnaud Montebourg. Officiellement il soutient Benoît Hamon mais il trépigne. La semaine dernière, quand les deux hommes ont fait un déplacement commun en Saône-et-Loire sur les terres de l'ancien ministre de l'Économie, l'ex chantre du Made in France a eu du mal à cacher sa déception à l’égard de la campagne de son ancien rival, exaspéré ce jour-là par la façon dont avait été organisé le déplacement. Au point de lâcher devant la presse, à quelques mètres seulement de Benoît Hamon : "Si j'avais gagné ça n'aurait pas été pareil".



Et même de faire l’éloge de Jean-Luc Mélenchon : "Il rassemble la gauche, on le voit bien. Et puis c'est un penseur, je l'ai toujours dit, il pense la politique". Tentation Mélenchon ? Différences certes mais "Arnaud est prêt à beaucoup de choses pour qu'on puisse installer une VIe République". Depuis, ils sont quelques uns dans son entourage à le pousser à faire un nouveau geste en direction du candidat de la France Insoumise.



Sauf que pour Arnaud Montebourg - qui avait accusé Manuel Valls de ne pas avoir de parole, quand il a officialisé son soutien à Emmanuel Macron - il n'est pas question de jouer les traîtres avant le 1er tour. Ça va être long jusqu'au 23 avril...