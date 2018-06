et Avec AFP-Relaxnews

publié le 08/06/2018 à 05:45

Du Massif-Central aux régions de l'est du pays, le ciel sera instable avec des averses orageuses en journée, plus intenses près des reliefs, ce vendredi 8 juin.



Sur la moitié ouest du pays, les éclaircies parfois belles, seront entrecoupées de rares ondées. En soirée et en cours de nuit, le temps se gâtera à nouveau près de la façade atlantique avec le déclenchement de nouvelles ondées orageuses.

Le pourtour méditerranéen conservera un temps plus calme avec un soleil généreux sous un ciel voilé malgré le risque orageux encore présents des Alpes à la Corse.

Les températures minimales seront comprises entre 10 et 18 degrés d'ouest en est. Les maximales atteindront 17 à 21 degrés près de la Manche, 21 à 26 degrés ailleurs, et jusqu'à 27 à 28 degrés près de la Garonne.