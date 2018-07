Des personnes prennent le soleil et se baignent, le 29 juillet 2004 au Trocadéro à Paris

et AFP

publié le 01/07/2018 à 07:23

Dans la journée de dimanche, sur la majeure partie du pays, le temps très chaud va se maintenir. La chaleur augmentera même d'un cran par rapport à la veille, en particulier dans le Centre et l'Est où l'on atteindra parfois 36 à 37 degrés.



La vigilance orange Canicule pour le département du Rhône est maintenue jusqu'à dimanche 16 heures.

Côté ciel, le soleil brille généreusement sur une grande partie de l'Hexagone, hormis le matin sur la façade ouest et sur la côte méditerranéenne. Quelques ondées se déclenchent parfois en matinée sur la Bretagne et les Pays de la Loire.

En journée, les nuages se développent à nouveau sur la façade occidentale du pays laissant échapper quelques ondées en fin d'après-midi. Des orages localement forts s'annoncent en fin de journée sur la Nouvelle Aquitaine avec un risque de chute de grêle et de fortes rafales de vent.

Les températures

Les températures minimales, en hausse, s'échelonnent de 16 à 21 degrés. Les maximales sont en hausse à l'est, en baisse à l'ouest. Elle atteignent souvent plus de 30 degrés, pour atteindre 33 à 37 degrés sur le Centre-Est, le Centre, l'Ile de France et les Hauts-de-France. Il fait un peu moins chaud près des côtes,avec de 21 à 27 degrés.