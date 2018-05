Uber : la voiture autonome aurait "choisi" de ne pas éviter la piétonne

publié le 08/05/2018 à 23:09

Un accident qui aurait pu être évité. D'après le magazine The Information, le véhicule sans conducteur d'Uber, qui avait renversé une piétonne dimanche 18 mars dans l'Arizona, aurait "choisi" de ne pas la contourner.



Selon des sources proches du dossier, les capteurs du véhicule n'étaient pas défectueux et ont ainsi bien repéré la femme de 49 ans qui traversait la route avec son vélo. Cependant le logiciel a choisi de l'ignorer, l'ayant confondu avec "un faux positif". Une appellation qui fait référence à un objet mouvant qu'il n'est pas nécessaire d'éviter comme un sac plastique.

Comme l'explique le magazine The Verge, la compagnie Uber a programmé son logiciel avec un seuil de tolérance important vis-à-vis des faux positifs. Par conséquent, le véhicule autonome était programmé pour les ignorer presque systématiquement. Une information que confirme l'équipe technique en charge du logiciel. "Le réglage était trop fort et la voiture n'a pas réagi assez vite", a expliqué une source proche du dossier à The Information.

Emmenée immédiatement à l'hôpital, Elaine Herzberg avait succombé à ses blessures. Suite à cet accident mortel, la compagnie a suspendu provisoirement ses essais sur route avec des voitures autonomes.