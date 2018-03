publié le 26/10/2017 à 19:40

La pub est pour le moins provocante. Devant l'université de Paris-Descartes (VIe), mercredi 25 octobre, une annonce montée sur un chariot mobile interpellait les étudiants, garçons et filles avec le slogan "Romantique, passion et pas de prêt étudiant. Sortez avec un Sugar Daddy ou une Sugar Mama". Le site, baptisé Rich Meet Beautiful, propose de mettre en relation ces jeunes adultes avec des hommes ou des femmes d'âge mûr et fortunés. La Mairie de Paris, qui dénonce un message abject flirtant avec la prostitution, a porté plainte. Le président de l'université a fait de même.



Devant la fac, les étudiants trouvent cette publicité particulièrement dérangeante. Agathe, rencontrée par RTL, affirme d'ailleurs que ce n'est pas si nouveau : "Ce genre de publicité propose, pour des jeunes étudiantes, un accès à un niveau de vie qu'elles n'auraient pas. Dans mon entourage, j'ai déjà entendu des jeunes filles qui avaient recours à ce genre de plateformes pour arrondir leurs fins de mois, entre guillemets. Je trouve que c'est clairement une incitation à la prostitution".

Les plaintes pourront-elles aboutir ?

Le site de rencontres incriminé est facile d'accès : l'inscription rapide en ligne nécessite un prénom, son mail et, plus étonnant, son niveau de vie. Les jeunes sont alors très vite mis en relation avec des hommes et femmes âgés et riches.

Le président de l'université Paris-Descartes n'a aucun doute sur l'illégalité de cette plateforme. "Je suis à peu près certain que, derrière cela, se cachent des transactions de prestations sexuelles contre de l'argent. On s'adresse à un public dont on sait qu'une fraction sont dans des conditions précaires, qui ont du mal financièrement. Je trouve ça proprement révoltant", explique-t-il pour justifier sa plainte pour incitation au proxénétisme.



Le procureur de la République a également été saisi par la mairie de Paris et via la plateforme Internet de signalement des comportements illicites. Mais il sera difficile d'agir contre ce site hébergé à l'étranger.