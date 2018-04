Sites de rencontre : les escroqueries se multiplient

publié le 17/04/2018 à 14:30

Les sites de rencontres sont devenus le nouveau terrain de jeu préféré des escrocs. Dans un entretien à l'AFP, un haut responsable parisien confie que "les arnaques à la romance" se multiplient et peuvent coûter cher à leurs victimes.



François-Xavier Masson, patron de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLTIC), prend l'exemple d'Hélène*. La quarantenaire fait la connaissance d'un prétendu marchand d'art italien sur un site de rencontre. Au fil du temps, l'homme lui demande régulièrement de le "dépanner" financièrement. Hospitalisation, problème de droit de douane... Hélène lui verse 9.000 euros à l'aide de cartes bancaires prépayées avant de déposer plainte en 2015.

Les enquêteurs découvre alors un réseau d'escroquerie situé en Côte d'Ivoire à qui 27 victimes françaises ont versé plus de 88.000 euros. Cinq personnes d'origine ivoirienne et malienne ont été interpellées en région parisienne début avril.

Un manque de signalements

Selon François-Xavier Masson, cette affaire est très représentative des "arnaques à la romance" dont nous n'avons qu'une "vision très parcellaire". "Souvent les victimes ne se signalent pas : elles sont toujours enferrées dans l'histoire, y croient toujours ou alors elles ont honte (...). Le plus souvent, c'est un proche qui appelle", explique le patron de l'OCLTIC. En 2017, la plateforme de signalement de contenus illicites Pharos a reçu 79.000 signalements pour escroquerie dont 877 étaient des escroqueries aux sentiments et 2.384 des chantages à la webcam.



Les autorités travaillent à une nouvelle plateforme de plainte en ligne, nommée Thésée, qui permettrait de pouvoir porter plainte en ligne sans avoir à se rendre au commissariat. Le but ? Recouper les "petites affaires" d'escroquerie dans le but d'exposer des réseaux. Elle devrait être mis en place fin 2018.



*Le prénom d'Hélène a été modifié.