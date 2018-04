Nice : à 3 ans, il s'enfuit de l'école et traverse la ville en bus

publié le 19/04/2018 à 15:43

À 3 ans, il est part en road-trip après l'école. Mohammed, 3 ans, a échappé à la vigilance du personnel de son établissement scolaire de la ville de Nice mercredi 18 avril. Il a été retrouvé trois heures plus tard à l'autre bout de la commune.



C'est au moment où la maman du petit garçon est venue le chercher à la garderie à 18 heures que l'équipe pédagogique de l'école a conclu que Mohammed avait tout simplement disparu. L'enfant ne fréquentant pas régulièrement la garderie, l'école n'y avait pas prêté attention jusque-là.

Mohammed a probablement profité de l'ouverture du portail à 16h30 pour échapper à la vigilance des adultes. Selon plusieurs témoignages, il serait monté dans un bus et aurait traversé la ville pendant 45 minutes sans que personne ne soit interpellé par sa présence.

C'est finalement un automobiliste qui l'a récupéré après avoir manqué de le renverser. Le conducteur a ensuite appelé la police et posté une photo du petit Mohammed sur les réseaux sociaux avant de le déposer dans une boulangerie. C'est dans la boutique à 20h, soit 3h30 après sa disparition, que sa maman Fatima a pu le récupérer sain et sauf.



Elle envisage désormais de porter plainte contre l'école car ce n'est pas la première fois qu'une telle chose se produit. En 2012, une petite fille de 2 ans et demi avait filé dans les mêmes conditions avant d'être retrouvée sur le parking juste en face de cette école.