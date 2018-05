Paris : plainte après l'incinération par erreur du corps d'une femme juive

publié le 22/05/2018 à 11:46

C'est une terrible erreur aux lourdes conséquences. Une plainte pour "atteinte au respect dû aux morts" et "voie de fait" a été déposée la semaine du 14 mai auprès du parquet de Nanterre (Hauts-de-Seine), après que la Mairie de Paris a incinéré, par erreur, en mars 2017, le corps d'une femme de confession juive. L'incinération étant prohibée par sa religion, le fils de la défunte a décidé de porter l'affaire en justice. Décédée en 2012, Antoinette Frenk était enterrée dans le carré social du cimetière francilien de Thiais.



Son fils, qui venait se recueillir sur sa tombe deux fois par an, s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de plaque d'identification et que la tombe était vide. "À peine un mois après la date limite, sans que personne ne me prévienne, ne m'informe… une exhumation, une crémation, une dispersion des cendres, et tout ça, en l'absence totale d'information, et j'ai découvert ça moi-même", confie le fils d'Antoinette, Michel Burtin à France Inter.

La Mairie de Paris a envoyé une lettre d'excuses

Une erreur de la mairie qui est d'autant plus choquante au vu de l'histoire personnelle de la défunte. "Ça devient cynique quand on sait que, non seulement ma mère est d'origine juive, mais qu'elle a été une survivante de la Shoah", explique le fils de la défunte à France Inter.

Il a décidé de déposer une plainte auprès du parquet de Nanterre après des mois de démarches infructueuses auprès du Défenseur des droits. "De qui on se moque ? De madame Frenk ? Elle n'a plus de sépulture, et mon client ne peut plus se recueillir", s'insurge son avocat, Me Axel Metzker. La Mairie de Paris a envoyé une lettre d'excuses à Michel Burtin et précise qu'un formulaire adressé aux familles devrait dorénavant prévenir ce genre d'erreurs.