Le souvenir de la Shoah n'est pas très présent dans la mémoire des Américains. En effet, 41% des Américains et 66% des millenials, définis comme les 18-34 ans, ne savent pas ce qu'est Auschwitz. C'est la triste conclusion que l'on peut tirer d'une étude publiée jeudi 12 avril aux États-Unis par l'organisation "Jewish Claims Conference", Conférence sur les réclamations juives, et relayée par le New York Times à l'occasion de la journée du souvenir de l'Holocauste.



La preuve d'un réel manque de connaissance chez les adultes et jeunes adultes de 18 à 34 ans sur l'histoire de la Shoah. Au total, 45% des Américains interrogés sont incapables de citer un seul camp nazi alors qu'il y avait pourtant "plus de 40.000 camps de concentration et ghettos en Europe" pendant la Seconde Guerre mondiale, se désole la "Jewish Claims Conference".

31% des Américains croient que deux millions ou moins de juifs ont péri durant l'Holocauste alors qu'ils sont près de six millions à avoir été massacrés. L'étude démontre également que 52% des Américains pensent à tort qu'Hitler est arrivé au pouvoir par la force.

Le problème, c'est que la Shoah disparaît des mémoires Greg Schneider, le vice-président exécutif de la "Claims Conference".





"À mesure que nous nous éloignons des événements actuels, plus de 70 ans après maintenant, cela devient moins au premier plan des sujets dont les gens parlent ou sur lesquels ils réfléchissent ou discutent ou apprennent", a assuré Matthew Bronfman, membre du conseil d'administration de la Conférence sur les réclamations matérielles juives contre l'Allemagne, qui a commandé l'étude.



Une méconnaissance qui n'est pourtant pas lié à un négationnisme qui reste très rare aux États-Unis. 96% des personnes interrogées par l'étude ont assuré croire que le génocide des juifs a existé. "Le problème n'est pas que les gens nient l'existence de la Shoah. Le problème, c'est que la Shoah disparaît des mémoires", conclut Greg Schneider, le vice-président exécutif de la "Claims Conference", qui négocie la restitution pour les victimes de l'Holocauste et leurs héritiers.