et La rédaction numérique de RTL

publié le 06/03/2018 à 06:55

La scène évoque davantage un film d'action lugubre qu'une scène de la vie parisienne. C'est pourtant dans la capitale que deux individus cagoulés sont entrés dans un restaurant de la rue Cail, dans le Xe arrondissement de Paris, lundi 5 mars vers 21h30, pour scalper un homme.



Les deux individus, armés respectivement d'un sabre et d'une machette, se se sont dirigés vers la victime et lui ont ôté le cuir chevelu. Les agresseurs lui ont également coupé une main et un bras.

Le pronostic vital de la victime, un Sri-Lankais de 35 ans, est engagé. Ses deux bourreaux appartiendraient eux aussi à la communauté sri-lankaise. D’après une source policière, il s’agirait d’un règlement de comptes.