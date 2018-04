Nord : 11 personnes soupçonnées de "tournante" placées en garde à vue

publié le 04/04/2018 à 11:34

L'hôtel Première Classe à côté de Cuincy, dans le Nord, pourrait bien avoir abrité un viol en réunion sur une jeune adolescente de 16 ans. C'est du moins pour ce motif que 11 personnes ont été placées en garde à vue mardi 3 avril au matin, dont une extraite de la prison de Douai, révèle La Voix du Nord.



Le 7 mars dernier, elles auraient toutes participé à une "tournante" sur la plaignante, en étant sans doute très fortement alcoolisées. Mais les 11 placés en garde à vue n'auraient pas participé directement au viol en réunion, c'est ce que les auditions devraient tirer au clair.

Âgées d'une vingtaine d'années, les 11 personnes, dont une femme, étaient toujours en garde à vue mardi soir, les policiers faisant leur possible afin de confronter les versions, et définir a quel point les uns et les autres sont impliqués.