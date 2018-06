publié le 18/06/2018 à 15:37

Il y a près d’un an, les locaux des commissariats du Havre, de Lyon, de Dunkerque et Bois-Colombes étaient la cible d’appels malveillants identiques. Au bout du fil, une conférence entre plusieurs hommes qui tiennent des propos provocateurs, relayent la propagande de l’État Islamique ou font l’apologie du terrorisme.



Un premier homme est rapidement interpellé dans la Somme. Âgé de 17 ans, il s’agit d’un apprenti hackeur désocialisé. Il reconnait une implication minime dans ces appels qui ne faisaient que transiter par son compte Skype, dit-il. En revanche, il met les enquêteurs sur la piste d’un certain "Vodka".

Plusieurs mois d’analyses sont nécessaires pour retrouver le fameux "Vodka". La police épluche notamment des centaines de factures de fournisseurs d’accès internet en France et à l’étranger pour enfin localiser le hackeur en chef. Il sera interpellé le 8 juin en Haute-Marne et placé en garde à vue.

Âgé de 16 ans, le jeune homme est défavorablement connu des services de police pour des infractions de droit commun. Il s’agit d’un hackeur expérimenté, adepte du vol de données personnelles, mais réfute les appels malveillants.



L’enquête de police a permis de démontrer que le suspect "n’est pas mu par des convictions religieuses mais par le goût de la piraterie numérique".