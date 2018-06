Avis de recherche : 200 cochons d'Inde en liberté dans la Sarthe

publié le 18/06/2018 à 16:55

Où sont passés ces 200 cochons d'Inde ? Depuis vendredi 15 juin, les habitants de Bonnétable (Sarthe) et de ses environs sont à la recherche des rongeurs, après que l'association des Amis de Théophile a lancé un avis de recherche sur les réseaux sociaux.



Ces 200 cochons d'Inde appartiennent à une femme qui était menacée d'expulsion, selon Les nouvelles de Sablé. Si l'association avait réussi à trouver des familles d'accueil pour chaque animal, la propriétaire n'a rapidement plus donné de nouvelles. Et désormais les clapiers sont vides.

Toutefois, il n'est pas sûr que les cochons d'Inde aient été relâchés. "Nous ne sommes pas sûrs qu'ils aient été réellement remis en liberté, nous craignons un sort plus funeste pour eux", a ainsi déclaré à France Bleu, Vanessa Longépée, vice-présidente de l'association des Amis de Théophile.

Mais, gardant espoir, l'association invite les promeneurs à ouvrir l’œil. Le cochon d'Inde étant un animal grégaire, il est fort probable qu'ils soient restés en groupe.



En cas d'informations, vous pouvez contacter l'association sur sa page Facebook ou au 06.60.32.67.27.