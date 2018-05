et AFP

publié le 22/05/2018 à 16:33

Des heurts ont éclaté ce mardi 22 mai, entre les forces de l'ordre et des individus cagoulés, en marge de la manifestation de fonctionnaires à Paris. Les forces de l'ordre ont fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogènes.



Avant que le cortège n'atteigne la place de la Bastille, quelques dizaines de manifestants ont détruit des abribus, brisé des vitrines de magasins rue de Lyon (XIIe arrondissement) et jeté des projectiles en direction des forces de l'ordre. Sept personnes ont été interpellées, selon la préfecture de police.