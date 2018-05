publié le 22/05/2018 à 07:58

Troisième journée de grève et de manifestations des fonctionnaires depuis le début du quinquennat ce mardi 22 mai. L'accueil dans les crèches sera soit limité, soit impossible. Même chose dans les écoles maternelles et primaires. De nombreuses perturbations sont à prévoir. Dans les airs, le trafic des avions sera réduit de 20% à cause de la mobilisation des aiguilleurs du ciel. Enfin Sud-Rail a déposé un préavis pour aujourd'hui alors qu'un nouvel épisode de grève à la SNCF est attendu pour ce soir.



Les fonctionnaires manifestent contre la suppression des 120.000 postes annoncés, mais aussi contre le gel du point d'indice. Entre 130 et 140 manifestations sont attendues partout en France. À Paris, le cortège partira à 14 heures de la place de la République avant de prendre ensuite la direction de la place de la Nation.

À écouter également dans ce journal :

- JUSTICE : Pendant ce temps, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, sera entendue comme témoin assisté par les juges en charge de l'enquête Business France. C'est cette agence de Bercy qu'elle dirigeait lorsque Emmanuel Macron avait fait son déplacement à Las Vegas en janvier 2016. Il était alors ministre de l'Économie. Il n'y avait pas eu d'appel d'offre et Muriel Pénicaud est soupçonné de favoritisme.

- BANLIEUES : Que retiendra Emmanuel Macron des propositions de Jean-Louis Borloo ? Réponse ce mardi à l'Élysée. Le Président devrait faire peu de cas du rapport de 164 pages rédigées par l'ancien ministre de la Ville. Le chef de l'État doit annoncer de nouvelles mesures en faveur de la banlieue comme ces 30.000 stages public-privé pour les collégiens de troisième issus des quartiers prioritaires.



- CONSOMMATION : Le projet de loi Alimentation arrive en débat ce mardi dans l'hémicycle à l'Assemblée. Deux objectifs revendiqués par le gouvernement : améliorer la qualité du contenu de nos assiettes et mettre fin à la guerre des prix entre producteurs et distributeurs. Quant à l'une des promesses phare d'Emmanuel Macron, l'interdiction du glyphosate, cet herbicide controversée, elle a disparu du texte.



- INTERNATIONAL : En Italie, Sergio Mattarella n'a toujours pas donné son feu vert au choix du Premier ministre fait par les deux partis anti-système : la Ligue et les Cinq Etoiles. Les deux formations ont fini par se mettre d'accord sur un projet commun en choisissant pour diriger le gouvernement un professeur de droit sans la moindre expérience politique. Le président n'est pas convaincu car il convoque tout à l'heure les présidents des deux Chambres, ce qui est inhabituel.



- SANTÉ : Mahmoud Abbas toujours hospitalisé à Ramallah. Le président palestinien souffre d'une pneumonie. À 83 ans, c'est sa troisième hospitalisation en une semaine.



- FOOTBALL : En Ligue 1, c'est la surprise de cette fin de saison, le Paris Saint-Germain pourrait s'offrir le légendaire gardien de la Juventus, Buffon, 40 ans. Il doit donner sa réponse dans la semaine. "Je n'ai encore rien décidé", dit ce matin l'Italien qui a mis fin à sa carrière internationale le 13 novembre dernier.